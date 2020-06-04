صحيفة صينية: تحطم مقاتلات أمريكية وأخبار روسية سارة

قال خبير الصحيفة الصينية "سوهو" إن روسيا حققت ثورة عبر مقاتلتها من الجيل الخامس "سو-57"، بعد اختبار وضع التحليق دون طيار.

وأشار إلى أن القوات الجوية الأمريكية تفقد مؤخرًا طائرة تلو الأخرى.

ووفقا للصحيفة "عندما تحطمت مقاتلة من طراز "إف-22"، كانت الأخبار الجيدة تأتي تباعا من العدو الرئيسي للولايات المتحدة (روسيا)... أصبحت المقاتلة "سو-57" أول مقاتلة حربية من الجيل الخامس تمتلك قدرات المقاتلات من الجيل السادس".

وأشارت الصحيفة إلى أن أهم خصائص المقاتلات من الجيل السادس إمكانية التحكم بهم عن بعد بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. مضيفة أن هذه الخصائص تعمل على زيادة قدرات الطائرة، كونها الآن محدودة الحمولة التي يمكن لقائد الطائرة تحملها.

ووفقا للصحيفة، فإن الاختبارات الحالية لتقنية التحكم عن بعد للمقاتلة "سو-57" تتعلق بالعمليات البسيطة مثل الإقلاع والهبوط والطيران في الوضع العادي، حيث يتواجد الطيار في قمرة القيادة ويمكنه التدخل في أية لحظة، حيث يمكن لهذا الأمر أن يخفف الضغط عليه.

وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين ليسوا قلقين بشأن التقنيات الجديدة في المقاتلات الروسية، ولكن الاختبارات الناجحة لمثل هذه الأوضاع تعطي إشارة للدول الأخرى بأن الطيار يمكن استبداله بالفعل في بعض المهام مثل الإقلاع أو الهبوط أو التزود بالوقود في الهواء.

وشجعت الصحيفة الصين على تطوير هذه التكنولوجيا وتزويد مقاتلاتها بها.