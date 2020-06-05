الدوما يرد على التصريحات الأمريكية: "الأفضل لكم الخروج من سوريا والاهتمام بحل مشاكلكم الداخلية"

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كراسوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة لأن تخرج من سوريا وأن تنكب على حل مشاكلها الداخلية.
وقال كراسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يمكن للإدارة الأمريكية أن تصدر أي نوع من التصريحات، ولكن هل بالإمكان أن تتوجه إلى نفسها أولاً وقبل كل شيء، لإخراج القوات الأمريكية من سوريا؟ لأن روسيا تعمل مع نظرائها من إيران وسوريا، حتى تختفي في النهاية جميع هذه المنظمات الإرهابية من الأراضي السورية التي تعاني ويمكن أن تبدأ حياة طبيعية".
وأكد كراسوف أن روسيا وخلافا للولايات المتحدة توجد في سوريا بشكل قانوني، وبدعوة من الحكومة السورية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى وجود القوات الأمريكية بشكل غير قانوني في سوريا، وهناك أدلة بانها تقوم باستخدام الموارد الطبيعية السورية لأغراضها الخاصة ودعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأشار البرلماني الروسي إلى أنه ليس الولايات المتحدة من تقرر من سيكون رئيسًا في دولة معينة "من الأفضل ان تنتبه إلى مشاكلها الداخلية".
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أعلن، أمس الخميس، أن روسيا "تلعب دوراً مدمراً في الشرق الأوسط" و"يجب أن تغادر المنطقة"، موضحا أن إبقاء الروس بعيداً عن هذه المنطقة "هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عاماً".
كما أشار شينكر إلى أن خطأ الرئيس الأمريكي السابق أتاح لروسيا تعزيز مواقعها في سوريا والشرق الأوسط فهي التي غيّرت مسار الحرب في سوريا، ونتيجة لذلك لا يزال رئيس بشار الأسد في السلطة، معتبراً أن "النجاح في سوريا دفع روسيا إلى اتخاذ خطوات في ليبيا، حيث لا تلعب الآن دوراً منتجاً أو مستقراً".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)