شاهد لحظة انفجار منزل في موسكو... فيديو

ويظهر الفيديو المتداول تساقط الزجاج وشظايا النوافذ على الأرض، وبعد فترة وجيزة وصول رجال الإطفاء إلى المكان. كما أظهر فيديو آخر اشتعال النيران في الشقة المتواجدة في الطابق الرابع، حيث وصل الدخان إلى الطابق التاسع من المنزل.

وفي وقت سابق، قال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" إنه متأكد أن المنزل قابل للترميم.

قال تشيليشيف "أنا واثق من أنه سيتم ترميم المنزل".

كما قالت وزارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" إنه نتيجة للحادثة قتل شخص، وتم إنقاذ آخر، مضيفة أن مساحة النيران بلغت 30 مترا مربعا.

ووفقا للخدمة، جاري التحقق الآن لمعرفة أسباب وظروف الحادثة وأسباب مقتل الشخص.