أثناء التدريبات... قوات الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما جويا على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي، خلال اختبار، قامت بصد هجوم جوي لعدو مفتعل، حيث تم تدمير جميع طائرات استطلاع "العدو" والطائرات المسيرة.

وجرى الاختبار في جمعية الدفاع الصاروخي للدفاع الجوي للأغراض الخاصة، التي تغطي موسكو والمنطقة الصناعية الخاصة.

بينما لعبت دور طائرات العدو كل من مقاتلات "سو-35سي" و"سو-34" و"سو-30سي إم" على مستويات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، بالإضافة إلى مروحيات "مي-24بي".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع "أثناء اختبار الوحدات المناوبة... تم الكشف وتدمير كل الأهداف المشروطة، حيث قامت وسائل الدفاع الجوي ومن ضمنها "إس-400" و"إس-300" و"بانتسير-سي" بلإطلاق مشروط للصواريخ".

وأضاف البيان أن الاختبار شمل أكثر من 40 من أطقم وحدات صواريخ الدفاع الجوي، حيث تم التعاون مع قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.