روسيا تحتفل باليوم العالمي للغة الروسية

تحيي روسيا في 6 يونيو/حزيران، اليوم العالمي للغة الروسية الذي يتزامن مع عيد ميلاد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين.

وفي عام 2010 قررت منظمة الأمم المتحدة اعتبار يوم 6 يونيو/حزيران مكرسا للغة الروسية في العالم التي يتكلم بها أكثر من 250 مليون إنسان.

لم يكن اختيار هذا التاريخ اعتباطيا، لأن هذا اليوم هو يوم مولد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين، الذي ولد في 6 حزيران /يونيو عام 1799 ولعب دورا كبيرا في تعزيز اللغة الروسية المعاصرة.

وتعتبر اللغة الروسية لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة بجانب خمس لغات أخرى، يتكلم أكثر من نصف سكان العالم بها وهي الإنجليزية والصينية والعربية والإسبانية والفرنسية. إضافة إلى ذلك تعتبر اللغة الروسية ما سمي بلغة عمل في منظمة الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

يذكر أن ألكسندر بوشكين شاعر وكاتب مسرحي وروائي في العصر الرومانسي، يعتبره الكثيرون الشاعر الروسي الأكبر ومؤسس الأدب الروسي الحديث، ولد في 62 مايو عام 1799 في موسكو وتعلم اللغة الفرنسية من والديه، حيث كان يقضي الكثير من الوقت في القراءة من مكتبة والده.