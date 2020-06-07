خندق ماريا... فيديو من أعمق نقطة في الأرض من غواصة "فيتياز" الروسية

كانت مدة المهمة في الخندق، باستثناء وقت الغوص والصعود إلى السطح، أكثر من ثلاث ساعات.

عرض برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" الروسية لقطات فريدة تم تصويرها بواسطة غواصة الأعماق "فيتياز" الروسية في الجزء السفلي من خندق ماريانا، عادت الغواصة المسيرة بعد رحلة استكشافية إلى أعمق نقطة على هذا الكوكب، إلى فلاديفوستوك.

على عكس المركبات اليابانية والأمريكية التي تعمل في هذه المنطقة تحت الماء ، فإن "فيتياز" مستقلة تمامًا: كل ما تبقى للخبراء هو مراقبة تقدم العمليات في الوقت الفعلي.

كانت مدة المهمة في الخندق، باستثناء وقت الغوص والصعود إلى السطح، أكثر من ثلاث ساعات. سجلت أجهزة الاستشعار عمق 10028 متر. قام الجهاز بإجراء رسم الخرائط، وتصوير الصور والفيديو.

يحتوي مجمع"فيتياز" على جهاز مستقل غير مأهول ومحطة في قاع أعماق البحار ومعدات غرفة التحكم. توفر المعدات البحرية للمجمع تبادل المعلومات مع السفينة الحاملة والمحطة السفلية في الوقت الفعلي عبر قناة السونار.

وخندق مريانا هو أعمق نقطة على سطح الأرض يقع في غرب المحيط الهادي شرق جزر ماريانا الشمالية.