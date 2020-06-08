أمريكا تبدي استعدادها لمساعدة روسيا في احتواء التسرب النفطي في نوريلسك

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة روسيا في التخفيف من آثار التسرب النفطي في مقاطعة نوريلسك.

وكتب بومبيو على "تويتر": "من المحزن أن نسمع عن تسرب الوقود في نوريلسك بروسيا، على الرغم من خلافاتنا، فإن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة روسيا في التخفيف من آثار هذه الكارثة البيئية وتقديم خبرتنا التقنية".

Saddened to hear about the fuel spill in Norilsk, Russia. Despite our disagreements, the United States stands ready to assist Russia to mitigate this environmental disaster and offer our technical expertise. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2020

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإبلاغه بالإجراءات التي يتم اتخاذها والخيارات المتاحة لرفع حالة الطوارئ في إقليم نوريلسك بعد وقوع كارثة التسرب النفطي.

وأدى تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية الى إحداث كارثة بيئية نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان.

ووقعت الحادثة 29 مايو/ أيار، نتيجة لاصطدام سيارة بخرسانة أحد الخزانات المليئة بمواد نفطية مما أدى إلى سقوط الخزان وانسكاب محتواه.

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020

وفي وقت الحادث كان الخزان ممتلئا بنحو 21161 ألف متر مكعب، من المواد النفطية، ما أدى الى تسربها في نهر دالديكان.

ويمكن للمشتقات النفطية المتسربة أن تتحرك باتجاه عدد من الأنهار الأخرى، بحسب ما أوضح الخبراء.