الحكومة الروسية تسمح بالدخول والخروج من البلاد لهذه الفئات

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أنه تم التوقيع على مرسوم حكومي يسمح للمواطنين الروس بمغادرة البلاد لرعاية الأقارب المرضى الذين يعيشون في بلدان أخرى، وكذلك لأولئك الذين يعملون أو يدرسون خارج روسيا.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة العدوى بفيروس كورونا:

"تم التوقيع على مرسوم حكومي يسمح للمواطنين الروس بمغادرة البلاد لرعاية الأقارب المرضى الذين يعيشون في بلدان أخرى، وكذلك لأولئك الذين يعملون أو يدرسون. يتم توفير المغادرة أيضًا للروس الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية الطبية في الخارج".

وأضاف ميشوستين: "يُسمح بالدخول إلى روسيا للأجانب الذين سيعالجون أو يضمنون رعاية الأقارب".

من جهة ثانية أعلن رئيس الوزراء الروسي أن زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا لليوم السادس لا تتجاوز 2٪".

وقال ميشوستين "وفقا لبيانات يوم 8 يونيو، فإن الزيادة في معدل الإصابة في البلاد لليوم السادس على التوالي لا تتجاوز 2٪".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح اليوم الاثنين، بأنه لا توجد مواعيد محددة لاستئناف الرحلات الدولية، وأن هذه القضية هي مسؤولية الحكومة.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع قد نوقش مع الرئيس الروسي: "بالنسبة إلى هذه الحالة، تعتبر الحكومة هي طرف رئيسي. وأنتم تعلمون أن اليوم صدر أمر من رئيس الوزراء [ميخائيل] ميشوستين بشأن هذه القضايا، لوضع مقترحات لتاريخ محتمل لاستئناف الرحلات الجوية. القوة الدافعة الرئيسية هنا هي مقر العمليات في الحكومة، الذي يرأسه رئيس الوزراء. لكن هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال، ترونه وتسمعونه. لا توجد تواريخ محددة حتى الآن".

في وقت سابق، أفادت قناة "ار بي كا" (rbc)، نقلاً عن مصدر في إحدى شركات الطيران الكبرى، أن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، ستقترح استئناف الرحلات الجوية الدولية جزئيًا اعتبارًا من 15 تموز/ يوليو.