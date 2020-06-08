عودة موسكو إلى إيقاع الحياة المعتاد وإلغاء نظام تصاريح التنقل

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، عن رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقال عمدة موسكو، اليوم الاثنين: "ستعود موسكو إلى إيقاع الحياة المعتاد. سيتم رفع جميع القيود الرئيسية مع مراعاة التدابير الصحية".

وأضاف عمدة موسكو: "إن العاصمة ستلغي ابتداءا من 9 يونيو/ حزيران، العمل بنظام التصاريح الأمنية للتنقل".

وتابع سوبيانين: "سيتمكن جميع سكان العاصمة، بمن فيهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، من الخروج دون قيود، والقيام بأعمالهم وزيارة الأماكن العامة".

ووفقا لعمدة موسكو، فإن العاصمة الروسية ستخرج من إجراءات العزل والحجر الصحي على 3 مراحل، الأولى في 9 يونيو الجاري، حيث يمكن لأنشطة مثل صالونات التجميل والحلاقة ومحلات التصوير وشركات تأجير السيارات استئناف عملهم.

أما في المرحلة الثانية، التي تبدأ في 16 يونيو الجاري، فستفتح عيادات الأسنان والمكتبات والمكاتب العقارية والمتاحف وقاعات العرض وحدائق الحيوانات.

كما ستستأنف أنشطة مثل مراكز اللياقة البدنية، وأحواض السباحة، والرحلات الترفيهية في نهر موسكو، ورياض الأطفال عملها في 23 يونيو الجاري.

فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي فسيستأنف عملها على مرحلتين: الأولى في 16 يونيو الجاري، حيث ستفتح الشرفات الصيفية، على أن يسمح باستقبال الزوار في القاعات الرئيسية بعد أسبوع (24 يونيو الجاري).

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الخبراء يرون أن روسيا قد تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا. وقبل ذلك رجح علماء مختبر "لوس ألاموس" الوطني الأمريكي، احتمال تجاوز روسيا لذروة وباء فيروس كورونا المستجد بـنسبة 67 في المئة.