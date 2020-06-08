بوتين يوقع قانونا فيدراليا ينظم آلية جديدة لدخول الأجانب إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا فيدراليا يخول الأجانب الذين يمتلكون عقارا سكنيا في روسيا دعوة الأجانب الآخرين كزوار وتسجيل مقر إقامتهم في منازلهم.

موسكو - سبوتنيك. وقد نشرت الوثيقة ذات الصلة، اليوم الاثنين، على بوابة المعلومات القانونية الرسمية على شبكة الإنترنت.

ويسمح بموجب هذا القرار للمواطن الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية أن يكون هو الجهة المضيفة، بحيث يمتلك عقارا سكنيا على أراضي روسيا ويوفر هذا السكن، وفقاً للقانون الروسي، للاستخدام في الإقامة الفعلية للأجنبي أو عديم الجنسية.

كما يتم إعفاء الأجانب المشاركين في برنامج الدولة لتسهيل إعادة التوطين الطوعي إلى روسيا من المواطنين الذين يعيشون في الخارج وأسرهم الموطنين معهم في روسيا من الالتزام بالتسجيل في مكان إقامتهم لمدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الوصول.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الروسي كان لا يسمح لملاك العقار الأجانب في روسيا بتسجيل إقامة المواطنين الأجانب في عقاراتهم السكنية، وكذلك لا يخولهم دعوة زوار أجانب من خارج روسيا بموجب العقار السكني.