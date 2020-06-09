الدفاع الروسية تنشر صورا للعرض العسكري التجريبي الخاص باحتفالات عيد النصر

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لـعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في حقل التدريب العسكري "ألابينو" في ضواحي موسكو.
وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" مشاركة العديد من الأفواج العسكرية التي ترتدي أزياء عسكرية تاريخية تعود إلى جنود الجيش الأحمر المنتصر على ألمانيا النازية.
وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.
كما شاركت في العرض التجريبي مركبات عسكرية مختلفة أبرزها دبابات من طراز "أرماتا" ومدرعات عسكرية وناقلات جند مختلفة.
كما سيتم تنظيم عرض عسكري تجريبي آخر في الساحة الحمراء ليل 17 - 18 يونيو/حزيران قبل المشاركة رسميا بالعرض العسكري يوم 24 يونيو الجاري.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، موعد إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، في الـ24 من حزيران / يونيو الجاري.
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