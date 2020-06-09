بوتين وميركل يعربان عن قلقهما من عدم إحراز تقدم في اتفاقيات مينسك

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا عن قلقهما بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيان للكرملين: "أكد الرئيس الروسي مرة أخرى على صواب إقامة حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك بهدف جملة أمور من بينها الاتفاق على خطوات للتنفيذ المتسق لمجموعة إجراءات مينسك".

وأضاف البيان أن بوتين وميركل اتفقا على مزيد من الاتصالات.

من ناحية أخرى، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، القضايا الملحة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفي للكرملين: "نوقشت القضايا الراهنة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. وتم التأكيد على المزيد من التعاون الوثيق بين وزارات الصحة وغيرها من الهياكل ذات الصلة".

ويشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.