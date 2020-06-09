بيسكوف يرفض الادعاءات التي تنتشر حول عدد وفيات وإصابات كورونا في روسيا

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، الادعاءات التي تنتشر حول عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لشبكة سي "إن إن" ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تتلاعب روسيا بالإحصاءات، حيث إن عدد الوفيات في روسيا أقل بكثير من الوفيات في البلدان الأخرى، قائلا: "لا، أنا لا أتفق مع هذا التقييم. لما لم تفكر في إمكانية أن يكون لدى روسيا نظام رعاية صحية أكثر كفاءة؟ وأن هناك إمكانية إنقاذ حياة المزيد من الأشخاص".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهتم بتصنيفه عند اتخاذ القرارات.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "صرح الرئيس بوتين مرارا وتكرارا أنه لا يهتم بتصنيفه الشخصي، وفي السياسة، إذا كنت رجل دولة حقيقيا، فلن تحتاج إلى التفكير في تقييمك. إذا كنت تفكر فقط في التصنيف، فلن تتمكن من اتخاذ قرارات مسؤولة".

كان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلن اليوم تسجيل 8595 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1572 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 485253 إصابة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 11709 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 242397 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 171 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 6142 شخصا.