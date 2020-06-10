بعد دخوله في غيبوبة... صحة والد نورمحمدوف تتحسن  

كشف مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، علي عبد العزيز، عن الحالة الصحية لوالد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف المصاب بالفيروس التاجي.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية عن عبد العزيز قوله:"إن حالة والد حبيب تتحسن، لقد فتح عينيه وابتسم، هذه إشارة جيدة، الأمور بيد الله".

وكان والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، قد استفاق من أول غيبوبة في 14 أيار/ مايو ليدخل في غيبوبة جديدة في 19 مايو، بعد عملية قلب أجريت له إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد المناف دخل إلى أحد المستشفيات في جمهورية داغستان الروسية في 25 أبريل/نيسان الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في 3 مايو بعد تدهور حالته الصحية.

يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.