وزير الصناعة الروسية: سيتم استخدام محركات "أوروس" للطائرات الصغيرة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية، دنيس مانتوروف، أن محرك السيارة الفخمة Aurus سيستخدم، أيضا في الطائرات الصغيرة، حيث اتضح أنه صغير الحجم وقوي وبأقصى كفاءة.

وقال مانتوروف: "لدينا ناقل حركة أوتوماتيكي روسي بنسبة 100٪ بـ 9 سرعات، تم تطويره من قبل شركة Kate الروسية. محرك روسي بالكامل، الذي، بالمناسبة، سيتم استخدامه في الطائرات الصغيرة - اتضح أنه صغير وقوي وبأقصى كفاءة".

يشار إلى أن سيارة "آوروس" الرئاسية تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.

وكشف النقاب عن سيارة "آوروس" للمرة الأولى في سبتمبر الماضي في معرض للسيارات بالعاصمة موسكو، حيث تم عرض نموذجين أحدهما سيارة ليموزين وآخر سيدان.