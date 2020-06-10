مسلمو موسكو يقدمون مساعدات غذائية لآلاف الأسر العربية

تلقت أكثر من 4 آلاف أسرة من فلسطين وسوريا واليمن وأفغانستان مساعدات غذائية من الإدارة الروحية لمسلمي روسيا.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للإدارة: "قال مفتي العاصمة الروسية موسكو إلدار ألياوتدينوف إن المساعدات التي يقدمها المسلمون الروس لا تقتصر على روسيا فحسب، فقد تم تقديم مساعدات غذائية إلى 4000 أسرة على الأقل في فلسطين وسوريا واليمن وأفغانستان".

ولفت البيان إلى أن العواقب الاقتصادية لوباء كورونا طالت المتبرعين أنفسهم وكبدتهم خسائر فادحة.

وفي شهر نيسان / أبريل الماضي، قدم صندوق "الزكاة" الخيري، مساعدات غذائية لأكثر من 500 عائلة من بلدان رابطة الدول المستقلة قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويعتبر الإسلام ديانة تقليدية لسكان روسيا إلى جانب المسيحية الأرثوذكسية والبوذية واليهودية، وتهدف الدولة إلى تشجيع دور هذه الديانات في المجتمع الروسي وتعزيز الروابط بين جميع الديانات في روسيا المتعددة الأعراق، ما يسهم في توحيد النسيج الوطني في البلاد.