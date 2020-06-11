"آر تي" تمدد قبول طلبات الحصول على جائزة خالد الخطيب الدولية

مددت قناة "RT" الروسية قبول طلبات الحصول على الجائزة الدولية التي تحمل اسم الصحفي خالد الخطيب الذي توفي في سوريا، حتى 30 يونيو/ حزيران بحسب موقع القناة.

وقالت القناة: "تمدد قناة RT استقبال طلبات المشاركة في Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020، وهي الجائزة الدولية السنوية التي تُمنح للصحفيين لأفضل عمل من منطقة النزاع، حتى 30 يونيو. تأسست الجائزة إحياءً لذكرى الصحفي خالد الخطيب الذي توفي في سوريا وعمل مع RT Arabic. وهذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها الجائزة".

وبحسب آنا بيلكينا، نائبة رئيس تحرير RT، فإن "المراسلين العسكريين في جميع أنحاء العالم لم يتوقفوا عن العمل حتى خلال وباء فيروس كورونا. في الأسبوع الماضي فقط في اليمن، قُتل بوحشية مراسل وكالة RUPTLY للفيديو. نقدم جائزة خالد الخطيب، الذي توفي في الحرب، للصحفيين الذين يخاطرون بأنفسهم من أجل الحقيقة".

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية جوائز في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص" حيث تختارها لجنة تحكيمية تتألف من صحفيين أجانب وروس بارزين.

وشارك في السنة الأولى من إطلاقها مشاركون من أكثر من 20 دولة وبعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، دأبا على تغطية الوضع في مناطق العراق وسوريا بعد طرد "داعش" منها.

وفي عام 2019 تنافست على الجائزة أعمال من 25 دولة. وحصل على الجائزة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند الذين تحدثوا عن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards السنوية الثالثة في 30 يوليو/ تموز، في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي خالد الخطيب البالغ 25 عاما.