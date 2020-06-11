الخارجية الروسية حول الأسلحة النووية في بولندا: سنتخذ إجراءات رد شاملة على أي تهديد لنا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الروسية، فلاديمير تيتوف، معلقا على تصريح السفيرة الأمريكية في بولندا، جورجيت موسباتشر، بشأن احتمال نقل الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، أن روسيا ستتخذ ردا شاملا على أي تهديد محتمل لها.

ووفقًا للدبلوماسي، فإن هذا التصريح الذي أدلت به السفيرة الأمريكية "هو في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين الترسانات النووية الأجنبية على أراضيها".

وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "دون إعطاء تقييمات لمبادرات محددة من دول أجنبية في إطار الكتل العسكرية السياسية، يمكن ملاحظة أن استخدام وسائل الضغط على الشركاء ومعارضة بعض الحلفاء للآخرين هو طريقة غير بناءة. ومن المفارقات انضمام دول ثالثة في مثل هذه الحالات طواعية وبحماس، في هذه الحالة بولندا. بغض النظر عن المعدات العسكرية التي سيتم نشرها على الأراضي البولندية، والتي تهدد بلادنا، فإن الهياكل الروسية المختصة ستتخذ إجراءات شاملة للرد".