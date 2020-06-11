الصحة العالمية توضح سبب انخفاض معدل الوفيات في روسيا بسبب "كورونا"

أوضح مدير منظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، السبب وراء تسجيل روسيا لعدد قليل من الوفيات بسبب جائحة "كورونا".

وأوعز ريان السبب الحقيقي وراء تسجيل عدد قليل من الوفيات في روسيا بسبب الجائحة، إلى انتشار الاختبارات في البلاد للكشف عن الفيروس.

وقال: "إنه في الحالات التي يتم فيها إجراء الاختبارات على الكثير من الناس، يمكن للمرء أن يلاحظ انخفاضا في معدل الوفيات".

وأضاف بأنه يجب على روسيا تقديم شهادات الوفاة التي تتعلق بهذا الفيروس، للتأكد من أنها تتم بدقة.

من جهته وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الافتراضات التي تحدثت عن تلاعب روسيا بإحصاءات الوفاة المتعلقة بالفيروس.

وقال: "لا، أنا لا أتفق مع هذا التقييم. لما لم تفكر في إمكانية أن يكون لدى روسيا نظام رعاية صحية أكثر كفاءة؟ وأن هناك إمكانية إنقاذ حياة المزيد من الأشخاص".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "صرح الرئيس بوتين مرارا وتكرارا أنه لا يهتم بتصنيفه الشخصي، وفي السياسة، إذا كنت رجل دولة حقيقيا، فلن تحتاج إلى التفكير في تقييمك. إذا كنت تفكر فقط في التصنيف، فلن تتمكن من اتخاذ قرارات مسؤولة".