الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان في موسكو يوم 16 يونيو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، اعتزام وزير الخارجية، سيرغي لافروف، استقبال نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو في 16 من شهر يونيو/ حزيران.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "يجري العمل على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا في السادس عشر من شهر يونيو. من المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، أعضاء الاتفاق النووي وخاصة روسيا والصين، إلى الوقوف أمام "المؤامرة الأمريكية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أدان محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر التسليحي على إيران، مؤكدا أنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.