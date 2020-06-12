بوتين يتدخل في قضية تعذيب شبل الأسد من قبل كادر تصوير... فيديو

توجه الطبيب البيطري، كارين دالاكيان، بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتحقيق المكثف في قضية تعذيب شبل الأسد عمدا والقبض على المجرم.

ونقلت وكالة الأنباء "أورال ميريديان" عن بيان موظفي حماية الحيوانات، أن مصور من داغستان عذب شبل الأسد عمدا. وقام بكسر رجليه كي لا يتحرك أثناء التقاط الصور مع السياح، ولم يؤمن له مكانا مناسبا للعيش فقد وجده المنقذون في ظروف رديئة جدا في مدينة محج قلعة جنوبي روسيا .

وقال دالاكيان، إن اهتمام الشرطة المحلية زاد بشكل كبير في قضية تشويه الشبل بعد حديثه مع بوتين عبر مؤتمر الفيديو.

وبدأت الشرطة بجمع معلومات إضافية واستجواب البيطري، وأضاف دالاكيان، "أن البيانات الأساسية ستظهر عند الحصول على نتائج الفحص التي ستثبت كسر المصور أرجل الشبل".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Карен Даллакян (@karendallakyan) 27 Апр 2020 в 10:22 PDT

وتم العثور على المصور الآن، لكنه ينفي تعذيبه للحيوان ويقول أن الشبل كان في حالة صحية جيدة.

ولاحظ الطبيب، أن الشبل ولد في 15 يونيو/حزيران، وقريبا سيحتفلون بعيد ميلاده. كما نشر مقاطع فيديو يظهر فيه الشبل وهو يتعلم المشي من جديد بعد الإصابات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Карен Даллакян (@karendallakyan) 26 Апр 2020 в 3:48 PDT

وتحدث البيطري مع بوتين يوم 5 يونيو/حزيران، حيث كشف له عن عملية إنقاذ الشبل وحيوانات أخرى، قائلا: "لقد كان الشبل الذي دعيناه سيمبا، في حالة سيئة جدا وكاد أن ينفق، لكننا تمكنا بمساعدة الخطوط الجوية أيروفلوت من نقل الحيوان إلى تشيلابينسك".

كما ذكر دالاكيان، أن المصورين الذين يعملون على الشواطئ ويقومون بتعذيب الحيوانات لا يزالون أحرارا ولم يتم فتح قضية جنائية إلى حد الآن، وطلب من الرئيس الروسي التحكم بالأمر.

والحيوانات في أمان الآن وتتواجد في مأوى بمدينة تشيلابينسك، والشبل في صحة جيدة.