لأول مرة... بوتين يعلق على الاحتجاجات الأمريكية

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وقال بوتين: "ما حصل مؤشر على وجود أزمات داخلية عميقة في الولايات المتحدة".

كما أعرب الرئيس بوتين عن استغرابه من رد فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "الرئيس ترامب يقول إنه من الضروري فعل هذا وهذا، وحكام الولايات يقولون اذهب بعيدا".

وتابع: "في الواقع، نحن نراقب هذا منذ فترة طويلة. منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة. عندما فاز ترامب بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، بدأ الطرف الخاسر باختلاق جميع أنواع الخرافات، فقط للتشكيك في شرعيته".

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة، التي شهدت أعمال شغب في الأيام الأخيرة، واجهت عواقب نفس الأطروحات التي روجت لها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إمكانية زعزعة الوضع في دول أخرى.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن الأفروأمريكي جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابولس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.