بوتين عن التعديلات الدستورية: الرئيس يعطي جزءا من سلطاته للبرلمان

وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا-1"، اليوم، أن انتقاد التعديلات على الدستور من قبل البعض يبدو بالنسبة له "غريباً نوعاً ما".
وأشار إلى أنه "على عكس ما يتردد بتقوية سلطة الرئيس، فإن الرئيس سيتخلى عن بعض السلطات المهمة للغاية".
وتابع "الرئيس في النسخة المقترحة (من الدستور) ليس له الحق برفضهم. هذا جزء مهم من السلطة الممنوحة للبرلمان".
وذكر بوتين، أن "مجلس الاتحاد الروسي لا يعطي موافقته على وزراء السلطة، ولكن في كل الأحول على الرئيس أن يجري مشاورات، وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يبرزوا إلى النور، ويتكلموا في مجلس الاتحاد، ويتحدثوا عن أنفسهم، عن الكيفية التي يخططون بها لتنظيم عملهم".
وختم بوتين "هذه خطوة أخرى إلى الأمام نحو دمقرطة مجتمعنا. تدريجياً وبدون هزات".
وكانت نتائج استطلاع للرأي قد أظهرت، الخميس الماضي، أن أكثر من 61 في المئة من المواطنين الروس عبروا عن نيتهم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتصويت بنعم للتعديلات على القانون الرئيسي للبلاد.
يذكر أنه كان من المقرر إجراء عملية التصويت على تعديلات بدستور الاتحاد الروسي في 22 أبريل/نيسان، ولكن تم تأجيلها بعد ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصويت سيجرى في 1 يوليو/تموز المقبل.
Первое интервью президента за время пандемии. Владимир Путин рассказал, почему важны поправки в Конституцию, и зачем прописывать новые положения в основном законе. Подробности президентской недели в программе «Москва. Кремль. Путин».— Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) June 14, 2020
Смотрите в воскресенье в 22:00 pic.twitter.com/e3ELLpzukI
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