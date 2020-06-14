بوتين: العنصرية مدمرة وقوة روسيا في تعدد قومياتها ومساعدة بعضنا بعضا

بتروبافلوفسك كامشاتسكي- سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج، "موسكو- الكرملين- بوتين"، على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الأحد، رداً على سؤال إلى أي مدى يمكن أن يكون لقضية العنصرية وهدم النصب التذكارية في أوروبا عواقب بعيدة المدى: "حسنًا، سنرى، ما الذي يمكن التنبؤ به".

وأضاف:"على أي حال، هذه ظاهرة مدمرة، وبدون أي شك. تخيل ذلك: أنه يجب على الأطباء الأمريكيين من أصل أفريقي أن يعالجوا الأطباء الأمريكيين من أصل أفريقي فقط. حسنا، في بلدنا متعدد القوميات... هل يجب على الروس أن يعالجوا الروس فقط والتتار فقط التتار، والداغستانيون فقط الداغستانيين. لم أقم عن غير قصد بذكر هذه السلسلة. هنا كانت داغستان في وضع صعب، حيث هبت البلاد كلها للمساعدة".

واختتم بوتين: "هل هذا سيئ؟ على العكس، فإن قوة روسيا فس هذا. قوة دولتنا المتعددة الجنسيات وشعبنا متعدد الجنسيات. يجب أن نتمسك بذلك".

وأشار بوتين إلى أنه من أجل مساعدة داغستان: "ذهب كل من الجيش ووزارة الطوارئ، والأطباء من جميع أنحاء البلاد إلى هناك."

يذكر أن داغستان، كانت في وضع صعب بسبب انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد. وعقد الرئيس جلسة خاصة، وأمر بتقديم كل المساعدة اللازمة للجمهورية.