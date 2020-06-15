بعد سجن أمريكي بتهمة التجسس... دبلوماسي روسي يؤكد اهتمام موسكو بتبادل المعتقلين مع واشنطن

صرح نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، بأن موسكو ستكون مهتمة بتبادل الأمريكي بول ويلان مع الروس فيكتور بوت أو قسطنطين ياروشينكو اللذين يقضيان عقوبات في الولايات المتحدة.

وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "يمكن إجراء مثل هذا التبادل، بطبيعة الحال، سنكون دائمًا مهتمين بهذا التبادل، لأن مصير وحياة مواطنينا، كما يقول رئيسنا، يمثل أولوية بالنسبة لنا".

وأوضح الدبلوماسي، أنه "يجب استبدال ويلان بالروسي بوت، وياروشينكو، مجتمعين".

ووصف تشيبا، حكم محكمة موسكو، بأنه عادل، وقال:

هذه قضية بارزة ولا يمكن أن تكون هناك أخطاء. ومن الواضح أن ويلان تلقى العقوبة التي يستحقها.

وفي السياق صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" حول تبادل محتمل لويلان أن "موسكو عرضت مرارا على واشنطن خيارات لتبادل المدنيين من البلدين".

وحكمت محكمة مدينة موسكو، اليوم الاثنين على ويلان بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس

هذا ولم يكشف التحقيق رسميًا عن القضية، من جانبه أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتقل بول ويلان في نهاية عام 2018 بتهمة التجسس.

ووفقا لجهة الدفاع عن المتهم، تم اعتقاله بسبب حامل معلومات منقول استلمه من صديق في فندق متروبول في موسكو.

ويؤكد المتهم أنه "كان يعتقد بوجود صور سياحية في حامل المعلومات ويرى الدفاع أنه تم تلفيق التهمة له".

يذكر أن بول ويلان، يحمل أربع جنسيات هي الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن ويلان كان يزور روسيا بانتظام منذ عام 2007.

وذكر شقيقه أن "بول ويلان يعمل في مجال أمن الشركات في بورغوارنير"، التي تقوم بتصنيع مكونات السيارات.

ولم يتم الكشف رسميا عن حقائق أساسية للقضية بسبب السرية.