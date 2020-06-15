"المقالة جاهزة"...بوتين يكتب عن الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ 75

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتهى من كتابة مقالة عن الحرب العالمية الثانية، لكنه لم يحدد موعد نشرها بعد.

موسكو-سبوتنيك. وأكد بيسكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، يوم الأحد: "لقد انتهى الرئيس من مقالة عن الحرب العالمية الثانية، لكن موعد نشرها لم يقرره الرئيس حتى الآن".

يذكر أن بوتين كان قد صرح خلال مؤتمره الصحفي السنوي الأخير أنه ينوي كتابة مقال حول الحرب العالمية الثانية.

وأعلن بوتين أن احتفال روسيا هذا العام بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، الذي تأجل من 9 أيار/مايو بسبب فيروس كورونا المستجد، سيقام يوم 24 حزيران/يونيو، والذي أعلن يوم عطلة في البلاد.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.