إخراج مدفع نموذج 1927 من نهر نيفا...فيديو

استغرق البحث عن المدفع عدة أشهر من العمل.

تم رفع مدفع نموذج 1927 من قاع نهر نيفا في منطقة كيروف في مقاطعة لينينغراد. غرق المدفع أثناء عبور الجيش الأحمر عبر النهر في عام 1941.

عرف الغواصون أنه يوجد في مكان قريب من ضفة نيفا مدفع غارق. واستغرق البحث عدة أشهر من العمل. تم رفع البندقية بواسطة رافعة عائمة.

ستقوم محطة نيفسكي لبناء السفن وإصلاح السفن بأعمال الترميم للمدفع، وبعد ذلك سيتم تركيب المدفع بالقرب من متحف "فك حصار لينينغراد".