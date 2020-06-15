عالم فيروسات: تفشي "كورونا" في بكين ليس موجة ثانية بل استمرارا للأولى

قال عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين إن تفشي فيروس كوورنا المستجد في العاصمة بكين، لا يشكل الموجة الثانية بل هو استمرار للموجة الأولى، مشيرا إلى أن الموجة الثانية ستحدث في الخريف المقبل.

وقال ألتشتاين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الانتشار مجرد استمرار للموجة الأولى، التي لم يتم إخمادها. الموجة الثانية ستحدث لاحقا. حتى الآن لم يتم التعامل مع الموجة الأولى بالشكل الصحيح في الولايات المتحدة ولا في الصين ولا في روسيا".

وأوضح ألتشتاين أنه خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا تم تسجيل عدد قليل من الإصابات في بكين مقارنة بباقي المدن الصينية، وقال :"لا يمكن اعتبار تفشي الفيروس التاجي في العاصمة الصينية بمثابة الموجة الثانية، بل هو استمرار للموجة الأولى".

وأكد الخبير أنه يمكن التحدث عن الموجة الثانية في حال تفشي المرض مرة ثانية في مدينة ووهان.

وقال ألتشتاين: "أعتقد أن الموجة الثانية ستكون في الخريف أو الشتاء. ويرجع ذلك إلى السمات المناخية، بالإضافة إلى حقيقة أن مناعة السكان تضعف في هذين الفصلين، وأن التدابير المضادة للوباء يجري تخفيفها".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد، منها 36 حالة في العاصمة بكين مرتبطة بسوق كبير للجملة، وسط مخاوف من تفشي موجة ثانية من الوباء.

ودخلت الصين مرحلة التعافي من الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد السيطرة على الوباء، غير أن اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في أكبر سوق جملة لبيع الفواكه والخضروات واللحوم في العاصمة (سوق شينفادي) أثار مخاوف من احتمال عودة فرض القيود الصارمة.