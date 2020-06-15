بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي كورونا والطاقة والزراعة والتعاون ضمن بريكس

أعلن مكتب الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عدة مواضيع أهمها جائحة كورونا والطاقة والزراعة والفضاء والتعاون بين دول مجموعة "بريكس".

وقال الكرملين: "تم بحث الوضع حول وباء الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اتخاذها في البلدين لمكافحة انتشار هذا المرض وعواقبه. وتم التطرق الى الجوانب العملية للشراكة الاستراتيجية الثنائية، بما في ذلك زيادة تطوير التعاون في مجالات مثل الطاقة والزراعة والفضاء".

بالإضافة إلى ذلك، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول آفاق التعاون في إطار بريكس، مع الأخذ بعين الاعتبار الرئاسة الروسية لهذه المجموعة هذا العام.

هذا وانتقلت رئاسة "بريكس" إلى روسيا، في 1 كانون الثاني/يناير 2020. وستعقد قمة "بريكس" خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز/يوليو 2020 في سان بطرسبورغ.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.