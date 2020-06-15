الكرملين: مسألة عقد قمة بصيغة أستانا تناقش عبر القنوات الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مسألة عقد قمة بصيغة أستانا حول سوريا تُناقَش عبر القنوات الدبلوماسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة على سؤال في هذا الشأن: "هذه المسألة تُناقَش عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد بحث يوم الأربعاء الماضي، مع كبير مساعدي وزير خارجية إيران، للقضايا السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، تطوير التفاعل في إطار صيغة أستانا حول سوريا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب المحادثات الهاتفية بين الطرفين: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون في إطار صيغة أستانا حول سوريا، بما في ذلك الوضع "على الأرض"، وتقديم المساعدة الإنسانية، فضلا عن تدابير لتعزيز العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة".

وكان وزراء الخارجية الإيراني والروسي والتركي، قد بحثوا في اجتماع ثلاثي "تركي- روسي- إيراني" في 22 نيسان/أبريل الماضي، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانا المتعلق بسوريا، الذي ضم كل من التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر الفيديو.