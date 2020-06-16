وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للقاء نظيره الروسي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن هبوط الطائرة الإيرانية التي تقل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مطار فنوكوفا في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار المراسل إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي في إطار اللقاء الثنائي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وناقش وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، عبر الإنترنت الوضع في إدلب والحاجة إلى رفع العقوبات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أنه من الضروري استمرار المشاورات بين روسيا وإيران حول عملية أستانا المتعلقة بسوريا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا.