وصول طائرات روسية لإطفاء الحرائق إلى تركيا... فيديو

أعلن شركة روسية تابعة لمجمع "روستيخ" الصناعي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إرسال طائرتين برمائيتين روسيتين من طراز "بي 200" إلى تركيا للمساعدة في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات.

وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا طلب المساعدة في مكافحة حرائق الغابات من وزارة الزراعة والغابات في تركيا حيث تم إرسال طائرات برمائية روسية من نوع "بي 200" لتقوم بمهام الإطفاء فوق كل من أنطاليا وإزمير وبودروم لمدة 4 أشهر".

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республикиhttps://t.co/wQpvzHqHc7 pic.twitter.com/nnMVlkR4Mp — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) June 16, 2020

وأضاف قائلا: "بدأت الطائرات مهمتها اليوم الثلاثاء فوق الأراضي التركية حيث تم توقيع اتفاقية بين الطرفين بشأن هذا الخصوص".

وأشار المدير العام للشركة الروسية، يوري سليوسار، أن طائرات "بي 200" أثبتت جدارتها أثناء عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ في أوروبا وجنوب شرق آسيا.