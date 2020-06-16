ظريف لـ"سبوتنيك": سنعمل نحن وأصدقاؤنا على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا.

وقال الوزير الإيراني لوكالة "سبوتنيك" عقب وصوله إلى موسكو: "نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".

وعن لقاء أستانا، قال ظريف: "ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف كان قد قام بزيارة إلى تركيا التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.