روسيا وإيران توقعان إعلانا لتعزيز دور القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وإيران ستوقعان إعلانا بشأن تعزيز دور القانون الدولي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "نوقع اليوم وثيقة مهمة - إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن زيادة دور القانون الدولي. إننا نعتبرها ذات أهمية كبيرة، بالنظر إلى المحاولات المستمرة من قبل عدد من الدول لتعزيز المفهوم المعيب "للنظام العالمي القائم على القواعد" الذي يقوض حجر الزاوية للعدالة والاحترام المتبادل الذي وضع أسلافنا أساسه للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول أجنبي إلى روسيا منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.