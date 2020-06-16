نفق خاص... الكشف عن كيفية تعقيم كل من يدخل مقر إقامة بوتين

أعلن التجمع الصحفي للكرملين التابع لوكالة "نوفوستي" أنه تم بناء نفق خاص في مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحماية من فيروس كورونا.

وتتمثل مهمة النفق في تطهير وتعقيم كل من يمر به، حيث يتم بخ الشخص برذاذ ناعم يغطي الملابس بطبقة رقيقة، أما الأماكن المكشوفة من الجسم فيتم تطهيرها بمحلول مطهر خاص.

ويشار إلى أن شركة "بينزا" هي الشركة المصنعة للنفق، وهي التي أفادت بتركيب معدات خاصة داخله.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أن كل شخص يلتقي به رئيس الدولة يخضع لاختبار "كوفيد-19".

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يحظر المقابلات وجها لوجه بشكل كامل، ولكنه قلل منها، مع اتباع قواعد السلامة والمسافة الاجتماعية.