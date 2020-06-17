تحديد الـ 6 من يوليو موعدا لعقد مؤتمر بشأن اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

قال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير إرماكوف، إن مؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية "الأجواء المفتوحة" من المقرر عقده في 6 يوليو/ تموز.

وقال إرماكوف: "من المقرر عقد المؤتمر في 6 يوليو/ تموز، يتم فيه بحث جميع الجوانب الرئيسية لمعاهدة " الأجواء المفتوحة "، وهي مهمة للغاية من وجهة نظر الأمن الأوروبي".

وأشار إرماكوف إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد مستوى تمثيل موسكو في هذا المؤتمر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 أيار/مايو الجاري انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة ما دامت روسيا تنتهكها. على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في أبريل/نيسان الماضي، أن اتهامات الولايات المتحدة بانتهاك روسيا لاتفاقية الأجواء المفتوحة غير مدعومة بحقائق، ويبدو أن واشنطن قررت بالفعل الانسحاب من الاتفاقية.

وقال لافروف، "كما كان الحال مع معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يبدأ الأمريكيون بالترويج والدعاية لفكرة أن روسيا هي من تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة، بالرغم أنه وكما كان الحال بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ السابقة لا تقدم واشنطن حقائق دامغة وأسباب موضوعية لذلك".

وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.