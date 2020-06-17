لافروف: موسكو ترحب بالتأثير الأمريكي في ليبيا لتعزيز جهود روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء أن موسكو ترحب بالتأثير الأمريكي في ليبيا لتعزيز جهود روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار بين كل الأطراف المتنازعة.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "إذا استطاعت الولايات المتحدة استخدام نفوذها في الصراع الليبي لتعزيز جهود روسيا واللاعبين الآخرين الذين يسعون لوقف إطلاق النار".

وأكد لافروف أن "أي مساعدة بناءة للتغلب على الأزمة - سواء في ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر - أمر مرحب به".

واعترف الوزير بأنه لا يعرف "الخطوات الملموسة التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدفع التسوية الليبية".

وقال لافروف بهذا الصدد: "لقد شاركوا في مؤتمر برلين، حيث كانت روسيا ممثلة أيضا على مستوى الرئيس بوتين. ووقعوا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على قرار المؤتمر الليبي وأكدوا أنهم يعترفون بحكومة الوفاق الوطني".

وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا.