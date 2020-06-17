بوغدانوف يبحث مع السفير الفلسطيني التسوية الإسرائيلية الفلسطينية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وسبل تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية، والتعاون في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول مسألة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين. وتمت الإشارة إلى الحاجة للحفاظ على الإطار القانوني الدولي المعروف لتسوية قضية الشرق الأوسط، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأكدت الوزارة، أنه تم التطرق إلى الجوانب العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية، بما في ذلك التعاون في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير الفلسطيني، تم بناء على طلب الأخير.

وكانت الأوضاع قد تأججت في الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح بلاده لسفارتها الجديدة في القدس، تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها السبعين الذي يصادف الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.