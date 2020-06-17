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    الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020

    روسيا تبدأ طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن

    © Sputnik . Vladimir Baranov
    روسيا
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    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا بدأت طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن، وفقا لعقد تم إبرامه سابقا.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في سياق التعليق على تقارير إعلامية عن احتجاز انفصاليين في اليمن لقافلة تحمل 64 مليار ريال من الأوراق النقدية المطبوعة للبنك المركزي اليمني في روسيا: "بناءً على المعلومات التي نتلقاها، وقع الحادث بالفعل في العاصمة اليمنية، في مدينة عدن".

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    وأضافت زاخاروفا: "يمكننا أيضًا أن نؤكد أنه وفقًا للعقد الذي تم توقيعه مع السلطات اليمنية الرسمية في عام 2017، تقوم (غوس زناك) بطباعة الأوراق النقدية للبلاد".

    وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف التي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

    وأكد "استعادة الحاويات وتسليمها إلى البنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية"، مشيدا بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.
    وأعلنت الحكومة اليمنية، أنها استعادت حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني، بعد أيام من إقدام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على نهبها من ميناء عدن جنوب اليمن، بحسب اتهام الحكومة.

    وكانت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد استحوذت على 4 حاويات أموال للبنك المركزي اليمني، تحوي نحو 18 مليار ريال يمني، من ميناء عدن بعد طبعها ووصولها إلى اليمن.

    وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، على لسان المتحدث باسمه نزار هيثم، أن رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وجه بتسليم الحاويات والأموال، التي "تم التحفظ عليها"، إلى قيادة قوة الواجب (802) السعودية في العاصمة المؤقتة عدن.

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    طباعة, روسيا, الأوراق المالية, أوراق مالية, اليمن
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