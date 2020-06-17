نوفاك: روسيا لم تشن مطلقا حرب أسعار في سوق النفط... ونواصل العمل مع السعودية

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تشن أي حرب أسعار في الوقت الذي انهارت فيه صفقة "أوبك +" بشأن تخفيضات الإنتاج ولم تزد الإنتاج.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف نوفاك: "بادئ ذي بدء، لم تلعب روسيا بحرب الأسعار. كنا نتصرف وفقًا للوضع في السوق. لم تقم روسيا بزيادة الإنتاج حتى بعد أن أصبح واضحًا أن الصفقة لن يتم تمديدها بعد 1 أبريل/ نيسان".

وقال نوفاك في مؤتمر عبر الفيديو عقدته وكالة بلومبرغ: "الإجراءات بشأن زيادة الإنتاج قد تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في السوق".

وشدد الوزير على أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بجائحة COVID-19 في ذلك الوقت.

وأضاف نوفاك أن روسيا والمملكة العربية السعودية واصلتا العمل معًا حتى في غياب اتفاق "أوبك+".

وقال نوفاك: "في هذه الحالة، كنا نعيش في أوضاع السوق دون عملية إنتاج خاضعة للرقابة، وهو ما يمكن أن يحدث. وبالطبع كان هناك جائحة فوق ذلك".