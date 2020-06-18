الهيئة الروسية للرعاية الصحية: وفاة 489 طبيبا مصابا بفيروس كورونا في روسيا

كشفت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للإشراف على الرعاية الصحية، "روس زدرافنادزور"، آلا سامويلوفا عن وفاة نحو 500 طبيب نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

وقالت سامويلوفا في مؤتمر عموم روسيا عبر تقنية الفيديوكونفرس بمناسبة يوم العاملين في المجال الطبي اليوم الخميس: "توفي 489 من العاملين في المجال الطبي، أي ما يقرب من 500 شخص من زملائنا فقدوا للأسف".

وفي وقت لاحق، عادت الخدمة الصحفية للهيئة الفدرالية الروسية للإشراف على الرعاية الصحية "روس زدرافنادزور"، لتعلن أن تصريحات رئيسة الهيئة آلا سامويلوفا بخصوص وفاة نحو 500 طبيب روسي هي تصريحات غير رسمية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 7790 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1040 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 561091 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1040، و667 بضواحيها، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.