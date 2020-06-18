بوتين: أحفادي يمكنهم الاتصال بي أثناء العمل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أحفاده يمكنهم الاتصال به أثناء العمل في الكرملين.

وقال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، مجيبا عن السؤال عما إذا كان أحفاده يمكنهم الاتصال به في الكرملين: "يمكنهم الاتصال بي، وهم يتصلون".

في عام 2017، خلال "الخط المباشر"، أعلن بوتين عن ولادة حفيد ثان له منذ فترة وجيزة، والحفيد الأكبر يذهب إلى روضة الأطفال.