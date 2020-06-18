ميشوستين: هناك انخفاض مطرد في عدد الإصابات بفيروس كورونا

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم إدخالها في روسيا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد لا يزيد من عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

وقال ميشوستين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس: "هناك انخفاض مطرد في معدل نمو الإصابات بالفيروس التاجي".

ووفقا له: "انتقلت 53 منطقة إلى المرحلة الأولى من رفع القيود، وثمانية مناطق أخرى إلى المرحلة الثانية. من المهم ملاحظة أن هذه العملية مستمرة. و نرى أن التخفيف لا يزيد عدد الحالات الجديدة".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 7790 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1040 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 561091 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 182 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 7660 شخصا.