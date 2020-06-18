بوتين: قمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد تساعد في إيجاد حلول للتحديات الحديثة

وكتب بوتين في مقال لـ "ناشيونال إنتريست" نشر، اليوم الخميس: "يمكن لقمة روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أن تلعب دورًا مهمًا في إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة وإظهار التزامنا المشترك بروح التحالف والأفكار والقيم الإنسانية التي حارب من أجلها آباؤنا وأجدادنا".

كما أعرب بوتين، عن أمله في أن لقاء زعماء الدول النووية الخمس الدائمة العوضية في الأمم المتحدة سيعقد في أقرب وقت، شاكرنا رؤساء الدول النووية الأخرى على تأييد هذه المبادرة "زملاؤنا، السيد شي جين بينغ، وماكرون، والسيد تارمب، والسيد جونسون أيدوا المبادرة الروسية حول عقد لقاء لزعماء الدول النووية الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

وتابع بوتين: "نحن نشركهم على ذلك ونأمل في أن هذا اللقاء سيعقد في أقرب وقت".

يتبع..