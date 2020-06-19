بيسكوف حول التلاعب بترامب: لا يستطيع بوتين لعب دور الرئيس الأمريكي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عندما سئل عن إمكانية التلاعب بدونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يلعب دور الرئيس الأمريكي.

قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما رأيهم في الكرملين حول تصريحات المستشار السابق للرئيس الأمريكي عن أن بوتين يمكنه التلاعب بترامب بسهولة: "لا، لا يستطيع بوتين التلاعب بترامب. بوتين تحدث عن ما يفكر فيه بشأن ترامب مرارا في مقابلات عديدة".

وأضاف بيسكوف أن بوتين لا يعتقد أنه من السهل التلاعب بالرئيس الأمريكي.