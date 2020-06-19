بوتين: روسيا ردت بالشكل المناسب على تهديد كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده استجابت بالشكل المناسب لتهديد وباء كورونا المستجد بفضل النهج الموحد.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع ممثلين من مختلف قطاعات الاقتصاد التي واجهت عواقب الجائحة: "يمكننا أن نقول الآن هذا بالفعل، بأننا استجبنا بشكل مناسب لخطر الوباء وذلك بفضل جهود المجتمع الموحدة، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".

أعود وأكرر نحن تمكنا من الاستجابة بهذا الشكل، لأنه في اللحظة الحاسمة تمكنا من الاعتماد على قاعدتنا التكنولوجية والإنتاجية.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أعلن عن إنهاء العطلة العامة في عموم روسيا بتاريخ 11 أيار/مايو الماضي، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في روسيا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد لا تزيد من عدد الحالات الجديدة بالمرض.