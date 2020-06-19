الخارجية الروسية: الاستراتيجية الأمريكية للدفاع في الفضاء تؤكد النهج العدواني لواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية الأميركية للدفاع في الفضاء تؤكد نهج واشنطن العدواني في هذا المجال.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "لفت انتباهنا التعليق التوضيحي للنسخة المعلنة من "الإستراتيجية الدفاعية في الفضاء" التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية ، والتي تحدد أولويات الوزارة فيما يتعلق بالفضاء للسنوات العشر القادمة، كما تحدد طرق تنفيذها".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "هذه الوثيقة تؤكد النهج العدواني لواشنطن في مجال الفضاء".

وتابع البيان: "الهدف النهائي محدد بوضوح، وهو ضمان التفوق العسكري الأمريكي في الفضاء. وفي هذا الصدد، ستركز أنشطة البنتاغون على الاستخدام العسكري للإمكانيات الفضائية. يعتبر الجانب الأمريكي الفضاء الخارجي ميدانا للعمليات العسكرية".

وأضاف البيان:"تم التأكيد على أن استخدام الفضاء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها يجب أن يكون مدعومًا بالقوة العسكرية، ليس فقط للأغراض الدفاعية للردع، ولكن أيضًا لـ "هزيمة العدو عند الاستخدام العدائي للفضاء الخارجي".

كما أكدت الوزارة، استعداد موسكو للحوار مع واشنطن بشأن المشكلات المخاوف المتبادلة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية.

ونص البيان: "نرى فرصة لمعالجة المخاوف المتبادلة في إطار حوار روسي أميركي شامل حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بسلامة الأنشطة الفضائية... نؤكد استعدادنا لمناقشة جميع مشاكل الأنشطة الفضائية بمشاركة الجهات المعنية من كلا الطرفين".