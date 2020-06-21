بوتين يمنح الأطباء الروس أوسمة تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد قرار على منح جوائز تقديرية للعاملين في القطاع الطبي، لمساهمتهم في مكافحة انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وأصدر موقع الرئاسة الروسية بيانا جاء فيه:"وقع فلاديمير بوتين على مراسيم منح موظفي المؤسسات الطبية والعلمية الروسية وسام بيروغوف وميدالية لوقا لمساهمتهما الكبيرة في مكافحة عدوى الفيروس التاجي وعملهم المتفاني أثناء أداء واجباتهم المهنية".

وشكر بوتين الأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.

وقال "أهنئ بإخلاص جميع العاملين الطبيين في البلاد بمناسبة العيد المهني القادم! أتمنى لكم السعادة والصحة وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني".

وتابع "لقد فعلت ذلك عدة مرات بشكل غير مباشر دون أن ألتقي بكم، ولكن الآن أود أن أقوم بذلك كما يقال بشكل مباشر على قيامكم بواجبكم بمسؤولية وشجاعة".

وأعلن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوتوف، أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية يونيو/ حزيران، ومطلع يوليو/ تموز، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر/ أيلول.