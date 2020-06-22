بركان إبيكو في جزر الكوريل يقذف الرماد على ارتفاع أكثر من 2 كم

رصد انبعاث الرماد على ارتفاع 2.2 كم من بركان إبيكو بجزيرة كوريل باراموشير في منطقة سخالين، حسب الموقع الإلكتروني لمجموعة كامتشاتكا للرد على الانفجارات البركانية (KVERT) من معهد علم البراكين والزلازل في فرع الشرق الأقصى من الأكاديمية الروسية للعلوم.

وقال التقرير: "وفقا للبيانات المرئية لعلماء البراكين في سيفيرو كوريلسك، رفع الانفجار الرماد إلى 2.2 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، تحركت سحابة الرماد إلى جنوب البركان".

في الوقت الحالي، تم الإعلان عن رمز الخطر "البرتقالي" للطيران في جزر الكوريل. وحذر الخبراء من أنه في أي وقت قد يحدث إطلاق الرماد على ارتفاع يصل إلى 6 كم. في هذه الحالة، قد يؤثر الوضع الحالي على الطائرات المنخفضة الطيران، وكذلك عمل مطار سيفيرو كوريلسك.

في وقت سابق، في فبراير/ شباط، ألقى بركان إبيكو الرماد على ارتفاع 3.5 كم.