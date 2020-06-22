الكرملين لا يوافق على تجاهل عدم تغيير السلطة في روسيا: هناك تناوب مستمر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن السلطة في روسيا تتغير، هناك تناوب مستمر، سيكون من الخطأ عدم ملاحظة ذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا لا يعني على الإطلاق أن النظام لا يعمل في ظروف تغيير السلطة. السلطة تتغير، وهناك عملية تناوب مستمرة، وعدم ملاحظة هذا سيكون خطأ".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية الترشح للرئاسة، إذا تم اعتماد التعديلات الدستورية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1": "أنا لا أستبعد إمكانية ذلك. إذا ظهرت فرصة الترشح في الدستور. سنرى وقتها".

ووافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية في يوم 10 مارس/ آذار على التعديلات المقترحة على الدستور.

ويمنح أحد التعديلات رئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024، عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.